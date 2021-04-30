"Светлая память": Неизвестные "похоронили" аккаунт "Проекта" в Instagram

Аккаунт издания "Проект" получил в Instagram памятный статус, который присваивается умершим людям, сообщили представители редакции в Telegram.

Редакция не понимает, как это могло случиться: по правилам Instagram, для присвоения памятного статуса заявитель должен предоставить подтверждение смерти человека – например, ссылку на некролог или новостную статью. Вход в "памятный" аккаунт заявителю не предоставляется. Из-за этого статуса "Проект" не может публиковать в своем аккаунте посты.

По словам журналистов, подобные проблемы у них появились после выхода расследования о женах главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее сайт "Проект" подвергся DDoS-атаке, затем ролик на YouTube заблокировали по жалобе ЧГТРК "Грозный".

"На нас жаловались даже в TikTok, но история с Instagram превзошла все", - подытожила редакция.