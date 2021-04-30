На стадионе "Зенита" открывается пункт вакцинации от COVID-19

На территории "Газпром-арены", домашнем стадионе для команды "Зенит", открывается общедоступный пункт вакцинации от коронавируса, передает пресс-служба футбольного клуба. Для того, чтобы получить инъекцию, гражданину достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Необходимо также не иметь противопоказаний от лечащего врача. После прививки медики будут выдавать стандартный сертификат о прохождении процедуры вакцинации.

В сообщении говорится, что с 1 по 10 мая привиться от инфекции на "Газпром-арене" можно будет с 11 до 15 часов.

Отметим, что всего в городе развернуто более 130 прививочных пунктов, долгое время Петербург опережал остальные регионы по их числу. В основном они находятся при медучреждениях, но есть и те, которые работают в торговых центрах, а также на хоккейном стадионе - в здании Ледового дворца.