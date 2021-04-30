Экс-депутату МО "Измайловское" присудили 4 года за стрельбу по лодке с людьми

Ленинградский областной суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего представителя "Единой России" в муниципальном совете МО "Измайловское" Илью Русинова, сообщило ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Русинова задержали в июне 2020 года в Приозерском районе после того как он обстрелял из карабина лодку с людьми, подплывшую к его участку. Вскоре бывшего муниципала исключили из "Единой России".

Экс-мундеп пробыл в СИЗО до сентября, после чего ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий: посещение массовых мероприятий, выход из дома по ночам и свободное использование телефона. В декабре Приозерский горсуд приговорил Русинова к исправительным работам на девять месяцев по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Осужденному зачли срок содержания под стражей после задержания и освободили от наказания в связи с его отбытием. Однако областной суд отменил это решение.