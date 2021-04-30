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19:14

В Петербурге по делу о нападении на силовика задержали участника акции 21 апреля

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о нападении на силовика задержали участника акции 21 апреля

Правоохранители задержали 40-летнего уроженца республики Коми, который оказался в гуще событий на протестной акции 21 апреля и на которого завели уголовное дело по статье 318 УК РФ, передает "Фонтанка". По версии следствия, он повредил мягкие ткани шеи омоновца, сильно схватив его. 

Канал Mash пишет, что речь идет о мужчине, который таким образом пытался защитить девушку от грубых действий полиции. Инцидент имел место поздно вечером, когда силовики особенно грубо задерживали и валили на асфальт людей у станции метро "Звенигородская".

Подробнее о петербургской демонстрации 21 апреля в поддежрку Алексея Навального, на которой задержали более 800 человек, порой с беспрецедентной грубостью и применением электрошокеров, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

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