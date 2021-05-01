Рядом с акцией левых сил в Москве задержали Удальцова

За нарушение режима повышенной готовности в центре Москвы полицейские задержали лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова. В момент задержания он находился в стороне от первомайской акции левых сил и давал интервью, о чем сообщается в его Twitter. В нем также отмечается, что митинг с обилием красных флагов на Манежной площади, рядом с Кремлем, проходит в напряженной обстановке и что за происходящим следят значительные силы полиции. Центральный лозунг акции, на которой присутствуют депутаты Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов и Валерий Рашкин - "России нужна вакцина социализма". Звучит также требование роспуска правительства.

Отметим, что Удальцова в его карьере уже задерживали во время интервью поодаль от митинга. Его дистанцирование от массовых акций связано с административным надзором, который остался над ним после отбытого реального срока, назначенного ему по делу о массовых беспорядках.