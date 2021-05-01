Патриарх Кирилл выступил против тирании

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл выступил с не характерным для себя заявлением, рассуждая о внутренней политике безотносительно персоналий. Рассуждение прозвучало в авторской программе "Слово пастыря" на Первом канале.

"Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией", - счел нужным произнести патриарх.

Кирилл подчеркнул, что эта речь касается как светских, так и церковных начальников и обращена к "большим и малым" руководителям.

В течение всех предыдущих лет за Кириллом, занимающим свою должность с 2009 года, не было замечено публичного осуждения безраздельной власти того или иного человека.