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13:59

Смольный рассчитывает, что Петербург в 2021 году посетят 5 млн туристов

фото ЗакС политика Смольный рассчитывает, что Петербург в 2021 году посетят 5 млн туристов

Петербургский вице-губернатор Максим Соколов выразил надежду, что в текущем году город на Неве посетят не менее 5 млн россиян.

"Мы рассчитываем, что туристический поток будет в основном состоять из граждан РФ. Рассчитываем, что показатели предыдущих лет по этой туристической группе будут достигнуты, то есть мы видим около 5 млн туристов из России. Ну а сколько приедет гостей из-за рубежа, будет зависеть от развития эпидемической обстановки", - цитирует Соколова "Деловой Петербург".

В свою очередь глава Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин уточнил, что только с начала 2021 года поезда компании перевезли 40 млн пассажиров, четверть которых - туристы.

Железнодорожник добавил также, что жители Северной столицы могут посетить достопримечательности соседнего региона, Ленобласти, воспользовавшись 10 пригородными маршрутами и 12 поездами дальнего следования.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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