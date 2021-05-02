В Петербурге прошёл ежегодный фестиваль ледоколов

В городе на Неве прошёл ставший для него традиционным фестиваль ледоколов, передаёт 78.ru.

Мероприятие приурочено к открытию летнего туристического сезона: в акватории главной водной артерии Северной столицы петербуржцы смогли увидеть "вальс буксиров", поучаствовать в флешмобе гидроциклистов, а также побывать на самих ледоколах.

"Наш ледокол - практически постоянный участник фестиваля: не участвовали только в прошлом году, потому что находились в ремонте. Обычное место нашей стоянки - Английская набережная, но в этом году были у набережной Лейтенанта Шмидта. Работаем мы в Финском заливе, в основном на Морском канале, потому что мы портовый ледокол. В то же время иногда нас посылают и в Выборгский залив, и в Усть-Лугу", - поделился впечатлениями капитан ледокола "Иван Крузенштерн" Александр Ефимов.

Добавим также, что кроме "вальса буксиров" сегодня горожане стали свидетелями речного карнавала: около двадцати "разнокалиберных" судов в разное время синхронно "танцевали" по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и Зимней канавке.