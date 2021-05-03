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10:27

"Локомотив" заявил о чрезмерных мерах "Зенита" и полиции после матча в Петербурге

фото ЗакС политика "Локомотив" заявил о чрезмерных мерах "Зенита" и полиции после матча в Петербурге

Футбольный клуб "Локомотив" обратился в Российский футбольный союз, заявив о жалобах болельщиков на чрезмерные ограничительные меры со стороны службы безопасности "Зенита" и правоохранителей, текст обращения опубликован в Telegram-канале команды.

Накануне "Зенит" и "Локомотив" провели матч 28-тура Российской премьер-лиге на "Газпром-арене" в Петербурге. "Зенит" победил со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России. Для петербургской команды это третье чемпионство подряд и седьмое - в современной истории.

По словам представителей "Локомотива", болельщикам команды предоставили 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тысячи. Пришедших на центральные секторы болельщиков московской команды принудительно пересаживали в гостевые, и выделенная для москвичей часть трибун оказалась переполнена. В середине второго тайма сотрудники ОМОНа перекрыли фанатам "Локомотива" выходы с трибун, не давая им пройти в подтрибунные помещения. 

"Абсолютно вопиющим отношением" к болельщикам руководство "Локомотива" назвало ситуацию с развозкой фанатов после матча. По словам представителей команды, болельщиков с гостевого сектора принудительно сажали в авобусы и увозили в центр Петербурга, хотя многие из них приехали на матч на личных автомобилях, которые припарковали у стадиона. Некоторые автобусы в пути сломались, но болельщиков в них продолжали удерживать долгое время, и в результате многие из них опоздали на самолеты и поезда. 

"Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны ФК "Зенит" и представителей правопорядка в отношении болельщиков ФК "Локомотив", которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы – Санкт-Петербург", - заявили в "Локомотиве".

Представители команды призвали руководство РФС разобраться "со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению", а также попросили руководство управления МВД по Петербургу дать оценку действиям своих сотрудников.

 

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