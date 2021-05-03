В России выявили еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — более 700

В России за последние сутки выявлено 8 489 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 4 831 744 случаев заболевания в России. По официальным данным, умерли от коронавируса 111 198 россиян, 336 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 704 человека. 27 130 петербуржцев, по данным штаба, болеют COVID-19 сейчас, всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 417 899 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось на 34, всего известно о 13 318 летальных исходов от инфекции.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 635 человек (86 494 болеют сейчас). В Подмосковье — 641 (38 934 проходят лечение).