Защита Ивана Павлова обжаловала избранную ему меру пресечения

Защита руководителя "Команды 20" Ивана Павлова обжаловала избранную ему меру пресечения, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Мелегко.
По словам Мелешко, апелляционные жалобы подали около 10 адвокатов Павлова. Они просят Мосгорсуд отменить решение Басманного суда столицы, избравшего Павлову запрет определенных действий и отпустить его под залог.
Напомним, Павлова обвинили в нарушении ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия) из-за двух эпизодов с его комментариями в СМИ о деле экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. 30 апреля к адвокату пришли с обыском, тем же вечером ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив, в том числе, использовать средства связи - например, интернет. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.