Кабмин выделит более 52 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 52,2 млрд рублей на выплаты медикам и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, документ опубликован на портале правовой информации.

Эти деньги будут выделены Минфину из резервного фонда правительства для передачи Фонду социального страхования. На них смогут рассчитывать медицинские и иные работники медицинских и иных организаций, которые участвуют в помощи пациентам с коронавирусом или контактируют с ними.

Также Мишустин распорядился выделить 4,6 млрд рублей на единовременные страховые выплаты врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи, которые умерли или получили инвалидность, заразившись коронавирусом от пациентов.