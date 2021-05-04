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9:26

Смольный: В Петербурге прекратила снижаться заболеваемость COVID-19

фото ЗакС политика Смольный: В Петербурге прекратила снижаться заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге прекратила снижаться, за последнюю неделю число зараженных увеличилось на 4,82%, следует из данных в информационном бюллетене межведомственной комиссии по борьбе с распространением инфекции.

По словам представителей комиссии, количество активных случаев COVID-19 в Петербурге выросло незначительно, на 0,08% за неделю. Однако это показатель, что снижение распространения инфекции замедлилось, а в ближайшее время, возможно, этот тренд "сменит направление".

В Смольном подчеркнули, что COVID-19 "остается опасным заболеванием" и риск заболеть им в тяжелой форме "несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией".

"После проведения более миллиона инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки", - заявили в комиссии.

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