Жители Ленобласти добиваются уборки свалки с помощью "Навального"

Жители поселка Разметелево в Ленобласти написали на мешках с мусором "Навальный", чтобы власти убрали нелегальную свалку, фотографии опубликованы в группе "Полигон "Северная Самарка". Нет свалке!" во "ВКонтакте".

"Жители Разметелево устали ждать пока уберут очередную многомесячную гниющую свалку! Применили такой метод. Как думаете сработает?" - заявили в группе.

Запись была опубликована 30 апреля. На следующий день в комментариях к ней написала представительница комитета госэконадзора и попросила прислать ей точные координаты свалки, пообещав разобраться.

Глава Колтушского сельского поселения Эдуард Чирко в разговоре с "Подъемом" пообещал, что собственника участка обяжут убрать свалку.

"Его обяжут убрать и могут оштрафовать ещё за беспорядок. Частники многие творят, что хотят, и ещё те, кто вывозят мусор из города к нам, валят, где им удобно. Жители и россияне в целом хотят всё быстрее, но у нас исторически медленно запрягают, зато потом скачут, не остановить. А юмор – это у нас национальное, если иметь в виду Навального", - сказал Чирко.

В администрации поселения добавили, что свалку постараются устранить до 9 мая.

фото: vk.com/poligon_samarka