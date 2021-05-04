Доход губернатора Петербурга Беглова за 2020 год составил 4 млн рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о доходах и имуществе за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Из декларации следует, что доход Беглова за 2020 год составил 4 млн рублей. Годом ранее сумма составляла 3,86 млн рублей.

Среди собственности губернатора два земельных участка общей площадью 3,1 тысяча кв.м, квартира в 150,6 кв.м, доля в доме на 120,6 кв.м. Из нового имущества в документе указаны гараж и земельный участок на 22 кв.м - в декларации за 2019 год участок такой же площади был в графе пользование. Сейчас в пользовании у Беглова значится только квартира на 106,7 кв.м.

У супруги губернатора список собственности с 2019 года остался неизменным. Она владеет долями в двух участках земли в 1201 кв.м и 518 кв.м, участком в 988 кв.м, долей в доме 242,7 кв.м, домом на 61,8 кв.м польностью. Также среди ее имущества четыре квартиры (общая площадь 357,4 кв.м), гараж и автомобиль Mercedes-Benz Е330. В пользовании у супруги Беглова участок земли в 23 кв.м и машиноместо.

Ее доход в 2020 году составил 11,5 млн рублей. В 2019 году жена губернатора получила доход в 10,1 млн рублей.

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