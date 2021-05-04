В Петербурге появилась возможность записаться к врачу через единый номер телефона

Через телефонный номер 122 петербуржцы отныне могут записаться на плановый прием к врачу в поликлинику, передает пресс-служба городского правительства. Через этот же номер можно вызвать врача на дом и организовать вакцинацию от коронавирусной инфекции. Обязательно при этом быть прикрепленным к своей поликлинике.

"Мы продолжаем наращивать темпы цифровизации здравоохранения. Получение медицинской помощи должно быть удобным и доступным", - прокомментировал технологический прогресс губернатор Александр Беглов.

Если нет свободных номерков на ближайшие дни, то заявка, оставленная по телефону, попадает в лист ожидания, и с петербуржцем обещают связаться при первом же образовавшемся окне приема у врача.

За три дня, в течение которых проработал новый сервис, к врачу таким способом записались около 150 горожан.

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