В Германии приостановили действие разрешения на строительство "Северного потока - 2"

Иск одной из природоохранной организаций Германии привел к приостановке разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2", о чем сообщает ТАСС. По мнению экологов, работы угрожают жизнедеятельности птиц. Они смогут возобновиться не раньше конца мая. Жалобу подала организация NABU. Ранее аналогичные жалобы на проекто исходили от других экологов.

С NABU не согласно Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ. Тем не менее, строительство трубопровода приостановлено. Его готовность оценивается в 95 процентов.

Реализация "Северного потока - 2" стартовала в 2016 году. Прокладываемый по дну Балтийского моря, трубопровод призван снабжать российским газом европейские страны в обход Украины. Его длина составит 1234 км.