Штрафы за выращивание одуванчиков на дачах оказались фейком

Информация о том, что выращивание одуванчиков на дачных участках может быть наказуемо денежными штрафами по причине вредоносных свойств растений, получила опровержение в устах сразу нескольких спикеров. Первоначально о наступлении такого рода ответственности 4 мая заявила юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова. Однако специалист в данном вопросе, глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заверил, что ничего подобного не намечается. Претензии из-за сорняков могут возникнуть только к землям сельхозназначения и их владельцам, но не к простым садоводам.

"Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет!.. Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно!", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

С Николаевым публично согласился глава организации "Садоводы России" Андрей Туманов, представив заявление Мацуковой как "саморекламу" и введение граждан в заблуждение.