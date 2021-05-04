Активистку Михайлову отправили в спецприемник на 8 суток из-за уличной выставки

Дзержинский районный суд 4 мая арестовал участницу выставки картин на площади Искусств Анастасию Михайлову на 8 суток. Она была задержана вместе с организатором уличного перфоманса, художником Павлом Крисевичем, которого до этого Дзержинский районный суд арестовал на 10 суток.

Михайлову признали виновной в нарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) и назначили наказание в виде 8 суток ареста.

Как сообщила ЗАКС.Ру защитница Михайловой из "Апологии протеста" Луиза Магомедова, в ходе заседания выяснилось, что сотрудники полиции перепутали диски с видеозаписью. Вместо нужной записи от 2 мая, в суде были представлены ролики с пикетов 28 и 29 мая 2020 года. Адвокатом было заявлено ходатайство о недопустимости таких доказательств.

Активисты 2 мая попытались провести выставку картин, рассказывающих о проблеме политических репрессиях и пытках в России. В рамках акции, на площади Искусств планировалось разместить 20 картин петербургских художников. Полиция явилась сразу же, когда активисты начали расставлять картины на треноги. Михайлова вместе с Крисевичем были доставлены в 78 отдел полиции. Суд состоялся только через два дня.

Константин Леньков