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14:31

Испорченный баннер "Бессмертного полка" привёл к возбуждению дела на 17-летнюю жительницу Томской области

фото ЗакС политика Испорченный баннер "Бессмертного полка" привёл к возбуждению дела на 17-летнюю жительницу Томской области

Управление Следственного комитета по Томской области возбудило уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК) в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск, следует из сообщения пресс-службы СК по региону.

Девушка, полагают следователи, ночью 3 мая "умышленно повредила" четыре баннера движения "Бессмертный полк", появившиеся в городе перед 9 мая. "Коммерсант" уточняет, что на стендах были изображены фото фронтовиков.

В случае установления вины подозреваемой судом, ей грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы сроком до одного года, либо до трех месяцев ареста.

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