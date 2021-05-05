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14:50

Праздничное шествие 6 мая перекроет часть дорог во Фрунзенском районе

фото ЗакС политика Праздничное шествие 6 мая перекроет часть дорог во Фрунзенском районе

Завтра, 6 мая, администрация Фрунзенского района собирается провести праздничное шествие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в связи с этим будут перекрыты несколько улиц города, проинформировали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

С 10:00 до 11:30 будет недоступен проезд по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы. Далее, с 11:00 до 12:00, ограничат передвижение по проспекту Славы от Софийской улицы до Бухарестской улицы.

Добавим, сегодня, 5 мая, в городе на Неве в очередной раз проходит репетиция парада Победы, водителей предупреждают о дорожных заторах, которые возникнут в центре с 14:00 до 18:00.

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