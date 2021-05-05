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15:57

В Госдуму внесут законопроект, облегчающий контакты заключенных с ЕСПЧ

фото ЗакС политика В Госдуму внесут законопроект, облегчающий контакты заключенных с ЕСПЧ

Группа депутатов Госдумы во главе с Василием Пискаревым разработала законопроект, призванный упростить российским заключенным защиту своих прав в Европейском суде по правам человека, о чем сообщает пресс-служба комитета по безопасности и противодействию коррупции. Предлагаемые в УПК поправки допускают неограниченное число встреч зэков с адвокатами и сотрудниками ЕСПЧ, которые могут длиться до четырех часов и проходить без прослушивания разговоров третьими лицами. В документе говорится и об ограничениях для представителей интересов тех, кто отбывает срок.

"Копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении", - подчеркнул Пискарев.

Отмечается, что инициатива нужна для устранения правового пробела и для большего соответствия юридических норм РФ Конвенции о защите прав человека и основных свободах.

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