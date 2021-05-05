Активисты Петербурга пожаловались на спам-атаку

Петербургские активисты сообщают о спам-атаке в виде краткосрочных телефонных вызовов, которая началась 5 мая после 14:00. Впервые автодозвон с различных номеров на их сотовые, как оппозиционеры рассказали в соцсетях, прошел 5 мая 2018 года во время начала протестной акции "Он нам не царь". С тех пор ситуация повторяется ежегодно.

"Кажется начинается ежегодный день автодозвона петербургским оппозиционерам! А это значит, что сегодня очередная годовщина акции "Он нам не царь"." - сообщил в своем Twitter Богдан Литвин, координатор движения "Весна".

О ставшей традиционной спам-атаке сообщили в соцсетяхактивисты, сторонники движения "Весна", глава студенческого профсоюза "Преобразование" Денис Михайлов и журналист "Медиазоны" Давид Френкель, работавший на акции в тот день. По словам Михайлова, за сегодняшний день ему поступило уже более 200 звонков.

"Он нам не царь" - протестная акция сторонников Алексея Навального, которая прошла 5 мая 2018 года. Тогда митингующие собрались на Марсовом поле, выступая против коррупции и несменяемости власти. В Петербурге тогда задержали более двухсот человек.