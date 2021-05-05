В ГД внесли законопроект, запрещающий отрицать роль СССР в победе над нацизмом

Единороссы из Госдумы и Совета Федерации (Елена Ямпольская, Александр Жуков, Алексей Пушков) внесли в нижнюю палату Федерального собрания законопроект, по которому гражданам запрещается отрицать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Кроме того, инициатива запрещает отождествлять политические режимы СССР и Третьего Рейха.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект был вызван к жизни прошлогодним январским посланием президента к депутатам и сенаторам, в котором тот рассуждал о недопустимости переиначивания отечественной истории.

"Наша принципиальная позиция - поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц", - пишут авторы документа.

Предлагаемый запрет касается "публично демонстрирующихся произведений", публичных речей, выступлений в СМИ и интернете.

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