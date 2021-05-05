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17:26

Суд в Пскове признал законным включение журналистки Савицкой в список иноагентов

фото ЗакС политика Суд в Пскове признал законным включение журналистки Савицкой в список иноагентов

Решение Минюста о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в перечень СМИ-иноагентов, ранее приостановленное судом, спустя полтора месяца тот же Псковский городской суд признал законным, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Оспаривая свое причисление к иноагентам, Савицкая утверждала, что оно "является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".

В вышедшем сегодня, 5 мая, интервью "Медузе*" она рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением нового юридического статуса. По словам журналистки, она вынуждена отчитываться о каждой покупке, а государство теперь знает о ней "буквально все, включая марку тампонов".

Савицкая была одной из первых граждан, внесенных в реестр СМИ-иноагентов в конце 2020 года. Кроме нее в перечень попали журналист издания "7х7" Сергей Маркелов**, правозащитник Лев Пономарев**, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин** и активиста Дарья Апахончич**. Трое последних также обжаловали решение Минюста в судах.

*Издание включено Минюстом в перечень СМИ-иноагентов

** Признаны СМИ-иноагентами в России

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