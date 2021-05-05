В РФ испытывают трехкратную инъекцию вакциной от коронавируса

Для того, чтобы сделать более мощным действие антител, научный центр "Вектор" в настоящее время занят испытаниями трехкратного прививания вакциной от коронавируса, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на сотрудника учреждения Александра Рыжикова. Тестирование вакцины "ЭпиВакКорона" на животных оправдали себя: по словам Рыжикова, иммунитет к инфекции появляется у 90% привитых животных.

В свою очередь, центр имени Гамалеи, разработавший вакцину "Спутник V", не собирается организовывать вакцинацию в три этапа, о чем заявил вирусолог из этого учреждения Виктор Зуев.

Наконец, в центре имени Чумакова относятся к идее трехразовой вакцинации с интересом и рассматривают такую схему применения препарата.

Всего в России официально сделали себе двойной укол, полностью привившись от коронавируса, около 8 млн граждан.