Самый состоятельный депутат МО "город Пушкин" за год "обеднел" на 51,9 млн рублей

Муниципальный депутат МО "город Пушкин" Дмитрий Павлов ("Единая Россия") отчитался о доходах за 2020 год. По сравнению с 2019 годом, заработок депутата сократился на 51,9 млн рублей. Несмотря на такое падение доходов, Павлов остается самым богатым депутатом в Пушкине. За 2020 год он заработал 29,5 млн рублей. За ним следуют Виктор Вдовиков (12,8 млн) и Владимир Маслов (3,3 млн).

Павлов владеет шестью квартирами общей площадью 1100 кв. м, и пятнадцатью нежилыми помещениями с общей площадью 3100 кв. м. Передвигаться по суше народный избранник предпочитает на мотоцикле Harley Davidson VRSCF Muscle, а по воде - на парусной яхте Nautor Swan, который он приобрел 2020 году. Его супруга для поездок выбирает более консервативное транспортное средство - автомобиль Porsche Cayenne.

Источником такого дохода является собственный бизнес Павлова. Он является основателем и президентом группы компании "Колвэй", которая занимается продажей жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге. Одним из проектов "Колвэя" является ТРК "Меркурий", расположенный возле станции метро "Беговая".

Константин Леньков / фото: pixabay