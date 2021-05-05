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Муниципал

18:30

Самый состоятельный депутат МО "город Пушкин" за год "обеднел" на 51,9 млн рублей

фото ЗакС политика Самый состоятельный депутат МО "город Пушкин" за год "обеднел" на 51,9 млн рублей

Муниципальный депутат МО "город Пушкин" Дмитрий Павлов ("Единая Россия") отчитался о доходах за 2020 год. По сравнению с 2019 годом, заработок депутата сократился на 51,9 млн рублей. Несмотря на такое падение доходов, Павлов остается самым богатым депутатом в Пушкине. За 2020 год он заработал 29,5 млн рублей. За ним следуют Виктор Вдовиков (12,8 млн) и Владимир Маслов (3,3 млн). 

Павлов владеет шестью квартирами общей площадью 1100 кв. м, и пятнадцатью нежилыми помещениями с общей площадью 3100 кв. м. Передвигаться по суше народный избранник предпочитает на мотоцикле Harley Davidson VRSCF Muscle, а по воде - на парусной яхте Nautor Swan, который он приобрел 2020 году. Его супруга для поездок выбирает более консервативное транспортное средство - автомобиль Porsche Cayenne. 

Источником такого дохода является собственный бизнес Павлова. Он является основателем и президентом группы компании "Колвэй", которая занимается продажей жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге. Одним из проектов "Колвэя" является ТРК "Меркурий", расположенный возле станции метро "Беговая". 

Константин Леньков / фото: pixabay

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