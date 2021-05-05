В Петербурге строят социальный центр в память о жертвах теракта над Синаем

Строительство социального центра "Дом с куполом", которое проводится на Юго-Западе Петербурга в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем в 2015 году, проинспектировал губернатор Александр Беглов. На территории также должен будет появиться храм святого великомученика Димитрия Солунского. За строительные работы город не платит, подчеркнул его глава.

"Родственники погибших во время теракта над Синаем вместе с отцом Сергием вышли с инициативой создания социального центра для реабилитации людей, которые потеряли близких в катастрофах", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

В учреждении будут существовать различные образовательные секции, а также будут предоставлять психологическую помощь горожанам, чьи семьи столкнулись с катастрофами.

Напомним, что теракт в небе Египта случился 31 октября 2015 года и унес жизни 224 пассажиров, возвращавшихся в Петербург. После трагедии почти на шесть лет было приостановлено пассажирское сообщение между двумя странами.

фото: hram9268.ru

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