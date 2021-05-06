Петербургские краеведы отмыли от многолетней пыли мраморный бассейн во Владимирском дворце

Активисты петербургского краеведческого объединения "Гэнгъ" смогли отмыть мраморный бассейн, находящийся в одном из помещений Владимирского дворца: купальная комната стояла захламлённой, используясь для подсобных нужд, с 1920-х годов. Достижением поделилась в Instagram основательница движения Ксения Сидорина.

С начала советских времён императорский бассейн стоял, заколоченный досками. Купальню приспособили для музейных нужд, превратив её в склад. Лишь благодаря появлению новой хранительницы стало возможным открыть ванную комнату, декорированную расписными плитками, для сторонних глаз, - в ближайшее время в помещение станут водить экскурсии.

"В комнате ещё много работы. Надо очистить и укрепить росписи, подумать над воссозданием мраморных скамеек - рисунки сохранились. Но ванную уже и сейчас, бывает, показывают на экскурсиях", - поделилась Сидорина.