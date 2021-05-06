Смольный просит петербуржцев соблюдать масочный режим на улице 9 мая

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев попросил горожан носить маски на улице и в общественных местах в день парада Победы 9 мая: ранее Смольный отметил это распоряжение.

"Прошу вас проявить о них [пожилых гражданах] заботу и соблюдать масочный режим в людных местах. Они перенесли тяготы войны, а ношение маски - самое малое, что все мы можем сейчас сделать для их безопасности", - обратился к петербуржцам Эргашев.

На парад, напомнил вице-губернатор, приглашены ветераны, поэтому все почетные гости мероприятия обязаны будут соблюдать меры безопасности. Принять участие в мероприятии могут только горожане с отрицательным тестом на COVID-19, имеющие СИЗ и без повышенной температуры.

Военное шествие по случаю 76-й годовщины Победы в ВОВ, невзирая на неутихающую пандемию, в этом году вновь пройдёт 9 мая на Дворцовой площади. В мероприятии примут участие свыше 4 тысяч человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов.

Генеральная репетиция намечена на пятницу, 7 мая.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.