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13:21

Вице-губернатор Бондаренко поручил обустроить в Петербурге сады непрерывного цветения

фото ЗакС политика Вице-губернатор Бондаренко поручил обустроить в Петербурге сады непрерывного цветения

Вице-губернатор Николай Бондаренко проинспектировал объекты городской инфраструктуры в северных районах Петербурге и поручил руководителям профильных ведомств проработать вопрос о цветочном благоустройстве территорий, в частности - подготовить перечень мест, в которых можно разбить новые сады. Садово-парковым предприятиям на эти цели отведена неделя.

"Много цветов высаживают городские садовники традиционно на клумбах Петербурга, но не хватает ярких точек притяжения для жителей, где цветение не прекращается весь сезон, где можно удивить горожан и гостей города новыми сортами цветов. У Петербурга, несмотря на северный климат, для этого есть все возможности", - поделился позицией Бондаренко, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Районным администрациям поручено представить список потенциальных мест для будущих зеленых насаждений, после будут проведены конкурсы по выбору внешнего вида объектов благоустройства.

Добавим, в текущем году в городе на Неве должны высадить свыше 4 млн цветов.


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