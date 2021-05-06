18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15:55

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

фото ЗакС политика В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации Минздравом однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", передает "Интерфакс".

По словам представителей РПФИ, эффективность вакцины оценивается в 79,4%, серьезных побочных эффектов у испытуемых не выявили. В фонде ожидают, что прививка в один укол позволит "в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики".

"Спутник Лайт" одобрен для применения гражданами от 18 до 60 лет. В гражданский оборот она поступит после регистрации и согласования ее цены, сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

Клинические испытания "лайт-вакцины" от центра имени Гамалеи начались в январе 2021 года. Срок действия этой вакцины, в отличие от основной – "Спутник V", будет немного меньше: по прогнозу, антитела от нее будут сохраняться в течение четырех-пяти месяцев.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой был "Спутник V", также зарегистрированы "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19:28 Петербургский "Биокад" и еще семь заводов займутся выпуском вакцины "Спутник Лайт"

16:25 Путин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 благодаря длинным майским праздникам

12:28 Смольный просит петербуржцев соблюдать масочный режим на улице 9 мая

11:16 Коронавирус подтвердился у 7639 граждан РФ, в Петербурге - 715 новых случаев

10:31 В Петербурге определили подрядчика, который за 8 млн рублей "раскрасит" транспорт к Евро-2021

5 мая, 18:28 В РФ испытывают трехкратную инъекцию вакциной от коронавируса

5 мая, 11:13 COVID-19 диагностирован у 7975 россиян, из них 711 - петербуржцы

5 мая, 9:55 Финляндия не стала продлевать петербуржцам "сгоревшие" в пандемию визы

4 мая, 12:40 Суд прекратил дело журналистки Вольтской о фейке из-за статьи о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге

4 мая, 11:06 В России выявили еще 7,7 тысяч случаев заражения коронавирусом


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:28 Петербургский "Биокад" и еще семь заводов займутся выпуском вакцины "Спутник Лайт"

18:52 Роспотребнадзор проверяет загрязнение Невы у Литейного моста

18:48 Муниципал: Ранков отменил заседание совета МО "Смольнинское", не выходя из фургона

18:17 Минприроды разъяснило права россиян на сбор грибов, ягод и березового сока

17:50 Иван Павлов считает следователя ФСБ инициатором дела против него

17:27 Шишкина призвала Беглова спасти Шуваловский лес от жилой застройки

16:56 YouTube выносит предупреждения каналам за ссылки на "Умное голосование"

16:36 "Единая Россия" отказала в участии в праймериз экс-главе МО "Купчино" Черепанову

16:25 Путин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 благодаря длинным майским праздникам

15:55 В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

15:13 Адвокаты обжаловали приостановку деятельности ФБК*

15:05 Трансляция "Новой газеты" и "ОВД-Инфо" в поддержку фигурантов "дворцового дела" подверглась атаке ботов

14:55 В Тверской области "маленьких патриотов" выведут в военных костюмах на "малышковый парад"

14:25 Беглов, Дрозденко и Макаров приняли участие в освящении храма Георгия Победоносца в Зеленогорске

13:51 Общественная палата Петербурга изучила питание в школьных столовых

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru