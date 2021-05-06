Роспотребнадзор проверяет загрязнение Невы у Литейного моста

Северо-Западное управление Росприроднадзора проверяет сведения о мутной воде в Неве в районе набережной Кутузова, сообщили представители ведомства.

О мутной воде в Неве накануне вечером сообщили очевидцы в соцсетях. На снимках видно, как загрязненная вода поступает в реку из трубы возле Литейного моста.

Инспекторы приступили к проверке 6 мая. В Росприроднадзоре пояснили, что в том месте расположен выпуск, находящийся на балансе "Водоканала Петербурга". На этот выпуск поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района, а также вода с селитебной территории и городских автомагистралей. Всего в этом месте канализуются стоки 70 абонентов.

фото: vk.com/spb_today_unpublished