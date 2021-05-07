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9:59

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

фото ЗакС политика Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, передает РИА "Новости".

Изменения и уточнения внесены в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов с коронавирусом. В том числе в рекомендации по лечению и профилактики включены недавно зарегистрированные вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт". 

Для пациентов при лечении в стационаре рекомендовано применять иммуноглобулин человека в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Исключен из из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса гидроксихлорохин.

В новую версию рекомендаций также включены пять препаратов в список возможных для лечения COVID-19. Это Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер.

 

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