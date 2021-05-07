В Ленобласти появится Аллея памяти блокадников

Правительство Ленобласти объявило о планах создать в регионе Аллею памяти блокадников.

Идею высадить аллею деревьев у Дороги Жизни высказала блокадница Ириной Уваровой. Ее обращение поддержали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и руководитель движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

Во Всеволожском районе состоялась встреча, на которой обсуждалась идея посадки аллеи. Было решено, что высаживать деревья начнут 8 сентября, в годовщину начала блокады Ленинграда. Где именно будет располагаться аллея, пока неясно: место для нее еще предстоит выбрать.

Тем временем Дрозденко с лестниками и волонтерами 7 мая высадил аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе. Он напомнил, что в годы войны здесь располагался рабочий лагерь, в котором бригада девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда. Этот лагерь был разбомблен, в советские годы здесь установили стелу с именами погибших, а в 2020 году лесники установили памятник, высадили аллею из 75 лип и разбили цветники.

"Мы сегодня посадили груши, жасмин, сирень. Здесь появится фруктовый сад, который будет напоминать о подвиге наших ленинградских девчат", - сказал Дрозденко.

Всего в области планируется посадить деревья в порядка 30 точек: у мемориалов, в парках, на общественных территориях и во всех 19 лесничествах региона.