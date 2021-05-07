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14:54

РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения "Улица героев"

фото ЗакС политика РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения "Улица героев"

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием снять ограничение доступа к приложению "Улица Героев", сообщается в Telegram-канале регулятора.

Приложение "Улица Героев" принадлежит ГТРК "Саратов". В нем собрана информация с биографиями участников Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России. Его цель РКН описал как "сохранить и передать поколениям память о победителях". Приложение было удалено из Google Play.

РКН заявил, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней

"Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми", - заявили в Роскомнадзоре. 

В РКН напомнили, что игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений влечет наложение штрафов до миллиона рублей, а при повторном нарушении - до 3 млн.

 

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