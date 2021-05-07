В Кировске установили мемориал в честь пожарных, погибших в годы ВОВ

В Петровском сквере на территории Кировска сегодня, 7 мая, открыли памятный знак в честь пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей во время Великой Отечественной войны, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

На церемонии установки камня присутствовали коллеги и родственники героев памятника, студенты профильного колледжа и сотрудники администрации Кировского района. Последние планируют в дальнейшем благоустраивать прилегающую к мемориалу территорию и расширять ее.

Отмечается, что в эти дни в регионе воплотилась в жизнь еще одна тематическая инициатива: по различным муниципалитетам путешествует передвижная вывеска, посвященная героической деятельности пожарных в 1941-1944 годах. На ней демонстрируются экслюзивные или просто редкие архивные документы.

фото: lenobl.ru