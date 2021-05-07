Более 700 петербуржцев получили надомную прививку от COVID-19

В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, отвечающего за сферу здравоохранения, представили первые промежуточные итоги надомной вакцинации петербуржцев от коронавируса. Речь идет о людях, испытывающих объективные трудности с передвижением. По данным Эргашева, услуга сразу стала пользоваться популярностью, и на сегодняшний день к ней обратилось свыше 700 граждан.

"Возможность привиться по месту жительства поможет маломобильным петербуржцам сохранить здоровье и обезопасить контакты с близкими людьми", - констатировал чиновник.

Посредничают между поликлиниками и людьми с ограниченными возможностями органы социальной защиты и социальные участковые.

Что же касается общей картины вакцинации в городе, то один укол двухкомпонентным препаратом сделали себе свыше 584 тысяч граждан, а полностью успели пройти процедуру около 468 тысяч человек. Отмечается, что почти 40% всех привившихся старше 60 лет.

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