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Муниципал

19:23

На досуг жителей МО "Московская застава" выделили  2,7 млн рублей

фото ЗакС политика На досуг жителей МО "Московская застава" выделили  2,7 млн рублей

На сайте госзакупок 6 мая появилось извещение о проведении закупки на организацию досуговых мероприятий в МО "Московская застава". Максимальная цена контракта составляет 2,7 млн рублей. Среди планируемых мероприятий концерты, приуроченные к праздникам, спортивные состязания, поздравления жителей МО с памятными датами и экскурсии. Всего в заявке указано 13 мероприятий, которые пройдут в 2021 году. 

Большая часть бюджета заложена на приобретение подарков для школьников на 1 сентября. На школьные принадлежности собираются потратить 515 тысяч рублей. В наборы входят фломастеры, карандаши, пластилин, альбом для рисования, линейка и другие полезные канцтовары. Таких комплектов должно быть не менее 710 штук. Их распределят между учениками девяти школ. 

Некоторые из мероприятий нацелены на патриотическое воспитание подростков и профилактику терроризма. Например, на пять лекций о противодействии терроризму готовы выделить 100 тысяч рублей. Развивать патриотические настроения будут на примере летчика Алексея Севастьянова, организовав выезд на место гибели Героя Советского Союза в поселке Рахья. Там участники памятного мероприятия посетят место захоронения летчика и посмотрят "патриотический художественный фильм". Итогом мероприятия станет викторина "Таран - оружие смелых". Кроме этого, воспитанием подрастающего поколения займутся на военно-патриотическом турнире, на котором участники будут соревноваться в навыках сборки-разборки автомата Калашникова и стрельбе из различных видов оружия на "профессиональном оптико-электронном тире". 

Для укрепления статуса семьи в МО "Московская застава" запланировано несколько спортивно-досуговых мероприятий. На одном из них семьи будут бороться за мультиварку, рюкзак для пикника и набор для барбекю. Участников ждет не менее 10 конкурсов, среди которых "Поезд", "В одной связке" и "Дружные водохлебы". На проведение праздника "Папа, мама, я - спортивная семья" выделят 300 тысяч рублей. На День Матери тоже запланировано торжественное мероприятие. Правда, описание подарков для участников (набора конфет) оказалось длиннее самой программы мероприятия в два раза. Матерей "Московской заставы" ждет выступление музыкального дуэта, а пока виновники торжества будут наслаждаться русскими и зарубежными романсами (не менее трех из них должны быть про матерей) их дети будут заняты игрой в кегли, городки и кольца. На День матери выделят 135 тысяч рублей. Не забывают и про старшее поколение. На спортивном празднике "А ну-ка, бабушки!" организатору предстоит устроить общее построение и провести турнир по игре в "Дартс". Победители получат наградные медали. 

Еще 180 тысяч рублей выделят на экскурсии для жителей муниципального образования "Московская застава". В закупке запланировано 10 маршрутов по туристическим точкам Петербурга и Ленинградской области.

Константин Леньков

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