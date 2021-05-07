В Эрмитаже открылась выставка материалов, публиковавшихся обеими сторонами ВОВ

В Государственном Эрмитаже 7 мая начала работу экспозиция, состоящая из различных типов печатной продукции, которая выпускалась в годы Великой Отечественной войны немецкими и советскими типографиями, пишет ТАСС. На ней представлены материалы из частных собраний, отдела рукописей Эрмитажа и научной библиотеки. В самом двустороннем подходе к такого рода экспонатам уже есть новизна, считает директор музея Михаил Пиотровский.

"Есть фотографические материалы с той и другой стороны, они находятся на оси с памятниками: разрушенные памятники и до разрушения, немецкий взгляд, советский взгляд - это живая динамика того, что было. Есть вещи мрачно-показательные" - отметил он.

В числе прочего, на выставке, которая продлится до 27 июня включительно, можно встретить снимки оккупированных территорий в исполнении немецких фотографов, а также различную агитацию с двух противоборствующих сторон.