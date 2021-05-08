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11:05

В России за месяц подорожали куриные яйца и гречка

фото ЗакС политика В России за месяц подорожали куриные яйца и гречка

Росстат выпустил последний отчет, посвященный изменениям розничных потребительских цен за апрель. В нем выделяются два значительно подорожавших товара из базовой продовольственной корзины: куриные яйца (+6,8%) и гречка (+2,3%). Подорожание коснулось также нескольких видов овощей, цена на которые всегда меняется в засимости от месяца: свекла (+20,1%), морковь (+9,6%), капуста (+8,5%), картофель (+7,2%).

В свою очередь, заметнее всего за отчетный период подешевели в сравнении с мартом свежие помидоры (-5,9%) и апельсины (-3,7%).

Примечательно, что, вопреки действующей с декабря заморозке цен на сахарный песок и подсолнечное масло, в целом по стране они продолжают постепенно дорожать (1,9% и 1,4% соответственно).

Отметим, что в начале недели правительство решило на несколько месяцев приостановить экспорт гречки. Мотивируется это недопущением резких колебаний цен и сохранением в РФ нужных объемов продукта.

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