В Петербурге обновился суточный рекорд по числу выпавших осадков

Продолжающиеся в Петербурге с начала мая проливные дожди привели к обновлению исторических рекордов, зафиксированному метеорологами. Как пишет на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сегодня, 8 мая, побит рекорд по количеству выпавших за этот день осадков в истории (13 мм). Предыдущее достижение датируется 8 мая 2010 года (11 мая). Более того, сегодня уже к 9 утра с начала месяца скопились впечатляющие 53 мм осадков.

"Последний весенний месяц не только перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 115% от положенного по климатической норме 1981-2010 годов, но и его начало стало самым мокрым за последние как минимум 50 лет", - оценил ситуацию Леус.

Если же измерять подобные рекорды целыми месяцами, то, рассказал специалист, самым влажным маем в Петербурге за всю историю наблюдений стал май 2003 года, пришедшийся на 300-летие со дня основания города. За весь тогдашний месяц выпало 127 мм осадков, и в нынешнем году этот показатель вполне может быть превзойден.