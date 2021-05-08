Активисты Центрального района сетуют на неготовность чиновников устанавливать урны

Активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", опубликовали переписку с чиновниками из комитета по благоустройству, которая посвящена установке урн в Гродненском переулке. Инициаторы общения недовольны тем, что на всю улицу из двадцати домов имеется только одна урна, из-за чего прохожие почти непрерывно мусорят где попало. Тем не менее, убедить госслужащих оборудовать дополнительные урны у них пока не удалось, и не впервые.

"В этот раз вместо банальной отписки - целая поэма!", - характеризуется ответ в паблике.

Замглавы комитета указывает, что на 2021 год установка малых архитектурных форм в переулке не предусмотрена, так как расходы по этой статье сократили. Зато, говорится в ответе, будет усилена уборка самого дорожного покрытия.

фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте