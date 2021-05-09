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11:18

Коронавирус обнаружили у ещё 8419 россиян, из них 729 - петербуржцы

фото ЗакС политика Коронавирус обнаружили у ещё 8419 россиян, из них 729 - петербуржцы

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 8419 новыми случаями инфицирования граждан. Таким образом, с начала пандемии официально известно о 4 880 262 жителях страны, подхвативших коронавирус, проинформировали в оперативном штабе.

Лидирует по уровню заражения по-прежнему Москва (плюс 2828 заболевших), за ней расположились Петербург (729), Московская область (636), Ростовская область (207) и Воронежская область (207).

За последние 24 часа от последствий инфекции скончались 334 человека. Всего вирус унёс жизни 113 326 граждан.

Выздоровели при этом ещё 7517 заражённых, всего с начала пандемии излечились почти 4,5 млн россиян.

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