Вице-губернатор Пиотровский поздравил ветеранов и петербуржцев с Днём Победы

Ответственный за культурный блок петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский высказался по случаю 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поздравив жителей Северной столицы и ветеранов с праздником 9 мая.

"Низкий поклон всем, кто на своих плечах вынес тяготы той далекой и страшной войны, прошел огромный жизненный путь, достойно пережил все невзгоды и потери", - следует из послания чиновника, которого ретранслирует пресс-служба Смольного.

Пиотровский поблагодарил ветеранов за возможность видеть чистое небо над головой и пожелал им здоровья и благополучия.

В Петербурге, напомним, сегодня прошёл парад Победы: открыл мероприятие городской глава Александр Беглов.

Владимир Путин, в свою очередь, поздравляя россиян с праздником, вспомнил о неких радикалах и террористах, пытающихся "поставить на вооружение" идеи нацизма.

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