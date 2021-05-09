Минтруд не намерен делать длинные майские праздники в России нормой

Руководитель Министерства труда РФ Антон Котяток в разговоре с прессой известил, что вверенное ему ведомство не рассматривает возможность введения длинных майских каникул, аналогичных текущим, утверждённым Владимиром Путиным ранее, делится РИА "Новости".

"Нет", - отрезал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос журналистского сообщества в ходе брифинга.

Путин объявил о пролонгировании майских праздников с 1 по 10 число в конце апреля. С идеей изначально выступила начальница Роспотребнадзора Анна Попова, акцентировав внимание на том, что мера поможет стабилизировать эпидемическую обстановку в стране.