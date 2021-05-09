Музей Победы создаст патриотическую соцсеть для борьбы с фальсификациями истории

Фонд стратегических инициатив Музея Победы обратился с президентскому Фонду грантов с просьбой выделить ему более 14 млн рублей на создание молодёжной соцсети патриотической направленности, пишут "Открытые медиа".

Организация планирует учредить новое медиапространство на основе проекта "Лица Победы", которое, по замыслу авторов инициативы, должно объединить "патриотически настроенных единомышленников, устанавливающих и поддерживающих коммуникации на базе общих высоких идеологических ценностей по сохранению исторической памяти".

Фонд полагает, что новая соцсеть побудит молодежь на изучение отечественной истории и поможет предотвратить фальсификации оной в медиасреде.

"Проект при соответствующей идеологической проработке и медийном сопровождении трансформируется в крупнейший объединяющий международный проект, который позволит нашей стране, применяя „мягкую силу", показывать свою роль и роль Советского Союза в победе над нацизмом", - следует из описания проекта.

Учредители собираются вложить в создание ресурса не менее 40 млн рублей, более 26 млн должен выделить фонд из собственного бюджета. Ожидается, что соцсеть будет запущена уже в нынешнем году.