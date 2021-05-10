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12:03

Пропавшего в лесу омского министра здравоохранения нашли живым

фото ЗакС политика Пропавшего в лесу омского министра здравоохранения нашли живым

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, он находится в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", - сказали представители правительства.

7 мая Мураховский потерялся в лесу после того, как уехал на квадрацикле с охотничьей базы в деревне Поспелово. Квадроцикл обнаружили в нескольких километрах от базы.

Мураховский до назначения министром был главным врачом больницы в Омске, куда в августе 2020 года доставили Алексея Навального. Мураховский заявлял, что причина тяжелого коматозного состояния политика - "нарушение обмена веществ", и первые дни говорил о невозможности транспортировать его в Германию. Затем, когда Навального все же перевезли в немецкую клинику, несколько независимых лабораторий, изучив анализы политика, пришли к выводу, что он отравлен веществом из группы ядов "Новичок".

 

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