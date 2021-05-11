18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:06

Неизвестные открыли стрельбу в гимназии в Казани: есть пострадавшие

фото ЗакС политика Неизвестные открыли стрельбу в гимназии в Казани: есть пострадавшие

Двое неустановленных граждан пришли с оружием с гимназию №175 на улице Файзи в Казани, информирует ТАСС.

В ходе происшествия один человек погиб, один получил ранения, добавляет РЕН ТВ. Детей спешно эвакуируют из здания учебного заведения.

Один из стрелков предпринял попытку побега, выпрыгнув из окна, второй остаётся на месте. К зданию школы подъехали медики, силовики и экстренные службы.

По предварительным сведениям, стрельбу по сверстникам мог открыть подросток, которого уже задержали. 

"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

РИА "Новости" утверждает, что на месте ЧП прогремел взрыв.

Baza пишет, что, предварительно, в ходе стрельбы могли погибнуть 9 человек, еще 10 пострадать. ТАСС, ссылаясь на источники, сообщает о погибшем педагоге и 6 учениках.

112 публикует видео очевидцев, на кадрах которого дети на фоне звуков стрельбы выпрыгивают из окон школы.

На место выехал президент Татарстана.

"Интерфакс": силовики заблокировали на 4 этаже школы второго стрелявшего, проводится задержание. Также, по информации источников агентства, погибли 9 человек: 8 школьников и учитель. Локальные экстренные службы подтверждают эти данные.

Республиканский центр медицины катастроф: 12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в гимназии.

Обновлено в 11:48.

В МВД по Татарстану заявили о том, что нападавший был один.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:50 Пострадавшие в ЧП в Казани семьи получат по 1 млн рублей

14:17 Беглов присоединился к соболезнованиям родным погибших в казанском "колумбайне"

13:45 Полиция проводила обыск у хабаровского художника из-за поста о теракте в УФСБ Архангельска

13:15 "Провоцирует подражателей": Жириновский призывает не освещать в СМИ расстрелы в школах

12:25 СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе

12:14 Кремль: Глава ФСБ обсудил с Путиным ЧП в Казани, президент поручил "обновить" правила оборота оружия

11:48 МВД Татарстана: У напавшего на казанскую гимназию не было сообщников, он действовал один

11:11 ТАСС: Второго напавшего на казанскую школу ликвидировали

10:51 ТАСС: Один из нападавших на гимназию в Казани может удерживать заложников

9:53 В Москве найден мёртвым зампрокурора Красносельского района Петербурга


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Эсеры внесли в ГД законопроект о "народной инфляции"

15:47 Муниципал: Мундепы Невского района сдали в приемную губернатора подписи за расчистку золоотвала

15:18 К посольству Татарстана петербуржцы несут цветы и игрушки

14:50 Пострадавшие в ЧП в Казани семьи получат по 1 млн рублей

14:27 Глава комздрава Лисовец отчитался о доходе в 2,8 млн рублей

14:17 Беглов присоединился к соболезнованиям родным погибших в казанском "колумбайне"

13:50 Суд оштрафовал арендатора усадьбы Игеля на Каменноостровском из-за пожара

13:45 Полиция проводила обыск у хабаровского художника из-за поста о теракте в УФСБ Архангельска

13:28 Макаров выразил соболезнования родственникам жертв нападения на школу в Казани

13:15 "Провоцирует подражателей": Жириновский призывает не освещать в СМИ расстрелы в школах

13:04 19-летняя активистка Мисик получила ограничение свободы по "делу о будке"

12:40 Проходящий по "санитарному делу" сторонник Навального Степанов выдвигается в ГД

12:33 Беглов выступит в ЗакСе 12 мая

12:25 СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе

12:14 Кремль: Глава ФСБ обсудил с Путиным ЧП в Казани, президент поручил "обновить" правила оборота оружия

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru