Милов подал жалобу в ЕСПЧ на решения судов по "протестным" искам к столичным оппозиционерам

Соратник Алексея Навального Владимир Милов обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека на решения московских судов по искам к столичным оппозиционерам после протестов летом 2019 года, пишет "Коммерсант".

Милов настаивает на признании исков подведомственных мэрии Москвы предприятий политически мотивированными. Он также указывает, что именно подобное давление со стороны властей вынудило его покинуть Россию.

Иски в отношении столичной оппозиции, вышедшей на демонстрации после недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, подали подали ГБУ "Автомобильные дороги", Мосгортранс и московский метрополитен.

Милова, в частности, обязали выплатить свыше 4,7 млн рублей из-за простоя транспорта, повреждения зелёных насаждений, а также выхода на работу дополнительных сотрудников метро.

Также исковые заявления были поданы к Любови Соболь, Ивану Жданову, Илье Яшину и Юлии Галяминой.